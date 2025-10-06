Adana'da devlet depremzedeye ev yaptı: Belediye yolunu yapamadı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen çifte depremde Adana'da 13 bina yıkılmış, 418 vatandaş da hayatını kaybetmişti.

Binlerce bina, ağır hasar aldığı için depremden sonra tek tek yıkılmıştı.

DEPREMZEDELER BİR YIL SONRA KONUTLARINA YERLEŞTİ

Bu nedenle TOKİ, depremzedeler için konut hamlesine başladı.

Depremden sadece bir yıl sonra vatandaşlar, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde yapılan konutlara yerleşti.

2,5 SENEYE RAĞMEN YOL YAPILMADI

Ancak depremin üzerinden 2,5 yıldan fazla geçmesine rağmen Adana Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların evine gidebilmesi için yol yapamadı.

Bu nedenle vatandaşlar tali yolu kesip eylem yaptı.

"BİR AN ÖNCE YOL YAPILSIN"

Trafik akışını durduran vatandaşlar, bir an önce yol yapılmasını istedi.

Daha sonra vatandaşlar polisin ikna etmesi üzerine yolu trafiğe açarken, Büyükşehir Belediyesi'nden yol istediklerini dile getirdi.