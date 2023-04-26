Adana'da erkenci patates hasadı başladı! Fiyatların düşmesi bekleniyor Erkenci patatesinin yetiştiği Adana’da hasat başlarken don olmaması nedeniyle verimi yüksek olan patates, çiftçinin yüzünü güldürdü.

İHA

Türkiye genelinde son günlerde hava durumu mevsim normalleri altına düşen hava durumu don tehlikesine sebep olmuştu.

Yaşanan soğuk havaların ardından Adana'da erken patates hasadı başladı.

Bu yıl patateste don olmaması ise çiftçinin yüzünü güldürdü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen işçiler, traktör yardımıyla çıkartılan patatesleri topraktan arındırdı.

Patatesler satışa çıkarıldı

Türkiye’nin dört bir yanına gönderilecek patatesler tarım işçileri tarafından özenle selelere alındı.

Ardından patatesler yakın şehirler için kasalarla, uzak şehirler için ise çuvallanıp kamyonlara yüklenerek satış için hallere gönderildi.

170 bin ton rekolte bekleniyor

Kentte yaklaşık 41 bin dekarda ekilen ve dönüm başına ortalama 4 ton verim alınan patatesten 170 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

Fiyatların düşmesi bekleniyor

Önümüzdeki günlerde hasadın kent genelinde yoğunlaşmasıyla fiyatların da biraz daha düşmesinin beklendiği kaydedildi.

"Şuan ilk hasat olduğu için fiyatlar yüksek"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ziraat Odaları Adana İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan şunları söyledi:

Şuan patates tarlasında dönüme yaklaşık 4 ton verim alınmakta. Patatesin kilogram fiyatı ise 14-15 lira arasında değişmekte. Şuan ilk hasat olduğu için fiyatlar yüksek ve eski patatesin de şuanda fiyatı 15 lira.



Burada patatesin bir dönüme maliyeti 23 bin lira ile 25 bin lira arasında değişmekte. Ülkemiz patates ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’ye yakını Adana ilimizde üretilmekte. Geçen yıl Adana’da 40 dönüme yakın alanda patates ekimi vardı. Bu yıl da Adana’da patates ekimi 41 dönüm.

"Hasat bollaştığında fiyatlar biraz daha aşağıya düşecektir"

Fiyatların önümüzdeki günlerde düşeceğini söyleyen Doğan şu ifadeleri kullandı:

İleriki günlerde hasat bollaştığında fiyatlar biraz daha aşağıya düşecektir. Şuanda ilk turfanda olduğu için fiyatlar böyle. Geçen yıl, patatesi don vurmuştu ve verim alamadık. Bu yıl don olmadı ve rekolte yüksek. Bu yıl hem fiyatlar iyi hem verim iyi. Bu yıl çiftçinin yüzü daha iyi gülecek.

"Fiyatlar aşırı yüksek değil"

Çiftçi Mithat Tekin ise, "Fiyatlar aşırı yüksek değil. Bizleri kurtarır. Geçen sene don vurunca patatesleri 3 hafta geç söktük ve dönüme 2,5 ton mal zor aldık." dedi.