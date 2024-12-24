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İHA

Yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürme hazırlığı yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda mesai yapıyor.

Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Serkan D.’nin ilçeye bağlı Havutlu Mahallesi’ndeki evinde yüklü miktarda sahte içki olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İMALATHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVDE 1050 LİTRE SAHTE ALKOL

Adrese operasyon düzenleyen polis, bahçedeki deponun içki imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Yapılan aramada kazan ve varillerde 1050 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan malzeme ve aletlere de el konuldu.

Öte yandan evde de arama yapan polis, yatak odasındaki gardıroba gizlenmiş 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile silahlara ait 82 mermi, bahçede ise 2 kök Hint keneviri ele geçirdi.

"YILBAŞINDA İÇECEKTİM"

Operasyonda gözaltına alınan Serkan D., Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürüldü. Serkan D., sorgusunda, “Hazırladığım içkileri, yılbaşında içmek için saklıyordum. Satış yapmayacaktım.” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.