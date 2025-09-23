Adana'da FETÖ'den 6 yıldır aranan öğretmen yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıldır aranan öğretmen A.S.'nin (53) saklandığı adresi belirledi.
Çukurova ilçesindeki adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi yakalayarak emniyete getirdi.
ÖĞRENCİ YAPILANMASINDA ÜST DÜZEY
Şüphelinin terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu öne sürüldü.
TUTUKLANDI
Terör örgütünün gizli haberleşme sistemi Bylock'u da kullandığı iddia edilen A.S., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.