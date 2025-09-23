Abone ol: Google News

Adana'da FETÖ'den 6 yıldır aranan öğretmen yakalandı

Çukurova ilçesinde, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıldır aranan şüpheli öğretmen yakalanıp tutuklandı. Ayrıca şüphelinin terör örgütünün gizli haberleşme sistemi Bylock'u da kullandığı iddia edildi.

Yayınlama Tarihi: 23.09.2025 10:28

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıldır aranan öğretmen A.S.'nin (53) saklandığı adresi belirledi.

Çukurova ilçesindeki adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi yakalayarak emniyete getirdi.

ÖĞRENCİ YAPILANMASINDA ÜST DÜZEY 

Şüphelinin terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu öne sürüldü.

TUTUKLANDI 

Terör örgütünün gizli haberleşme sistemi Bylock'u da kullandığı iddia edilen A.S., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

