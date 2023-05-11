Adana'da kaçak göçmen operasyonu! Tek araçtan 12 kişi çıktı Ülkeye kaçak yollarla 22 göçmeni sokan 3 şüpheli tutuklanırken şüphelilerden birinin araca 12 kaçak göçmeni sığdırdığı görüntüler de kaydedildi.

İHA

Yurt genelinde kaçak göçmen operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler başlatılan operasyonlar kapsamında onlarca kaçak göçmenin yurt içerisinde gezmesine izin vermiyor.

Yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklenirken operasyonun adresi Adana oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle şüpheliler Enes H. (31), Saef A. (33) ve Qias A’yı (38) takibe aldı.

2 otomobil durduruldu

Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı iki otomobil ve bir hafif ticari aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki İncirlik Park Alanı’nda durdurup incelemede bulundu.

Araçlarda bulunan Suriye uyruklu 22 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Şanlıurfa'dan İstanbul'a götürülmek istediler

Bunun üzerine düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şoförlerin, yabancı uyruklu kişileri Şanlıurfa’dan araçlarına alıp İstanbul’a götürmek istediği öğrenildi.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 sürücü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Otomobilden 12 kaçak göçmen çıktı

Tutuklanan şüphelilerden Saef A’nın kullandığı araçta ise 12 kaçak göçmenin çıkması dikkat çekti.

Otomobildeki kaçak göçmenler de görüntülendi.