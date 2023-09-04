Tüm Türkiye Adana'da ortaya çıkan görüntüleri konuşuyor.
Konu ise kaçak hayvan kesimi...
Yüreğir ilçesinde yaşanan olay, ekiplere ihbar edildi.
Kesilmiş ve kesilmemiş hayvanlar bulundu
Bunun üzerine ekipler, eşek kesildiği ve at etinin satılacağı ihbarı için harekete geçti.
Yapılan baskında 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at bulundu.
Görüntüler gündem oldu
İnsan sağlığını tehlikeye sokan olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ortaya çıkan mide bulandıran görüntülere tepki yağdı.
Hayvanlar barınağa bırakıldı
Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, eşekleri kestiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eşek ölüleri iş makineleriyle taşınıp bir araziye gömülerek imha edildi. Kesilmeden kurtarılan hayvanlar ise barınağa teslim edildi.
Depoda çok sayıda kemik olduğu da görüldü.
1 şüpheli tutuklandı
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. Yaşanan olay ise cezasız bırakılmadı.
Daha sonra adliyeye sevk edilen Seçkin Y., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.