DHA

Tüm Türkiye Adana'da ortaya çıkan görüntüleri konuşuyor.

Konu ise kaçak hayvan kesimi...

ilçesinde yaşanan olay, ekiplere ihbar edildi.

Kesilmiş ve kesilmemiş hayvanlar bulundu

Bunun üzerine ekipler, eşek kesildiği ve etinin satılacağı ihbarı için harekete geçti.

Yapılan baskında 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at bulundu.

Görüntüler gündem oldu

İnsan sağlığını tehlikeye sokan olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ortaya çıkan mide bulandıran görüntülere tepki yağdı.

Hayvanlar barınağa bırakıldı

Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, eşekleri kestiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eşek ölüleri iş makineleriyle taşınıp bir araziye gömülerek imha edildi. Kesilmeden kurtarılan hayvanlar ise barınağa teslim edildi.

Depoda çok sayıda kemik olduğu da görüldü.

1 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. Yaşanan olay ise cezasız bırakılmadı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen Seçkin Y., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.