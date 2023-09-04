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Adana'da kaçak hayvan kesimi ortaya çıktı! 1 kişi tutuklandı Abone Olun

Adana'da kaçak hayvan kesimi ortaya çıktı! 1 kişi tutuklandı Bölgede bulunan bir mezbahaya ekipler tarafından yapılan baskında çok sayıda kesilmiş ve kesilmek üzere olan eşek ve at bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Tüm Türkiye Adana'da ortaya çıkan görüntüleri konuşuyor. Konu ise kaçak hayvan kesimi... Yüreğir ilçesinde yaşanan olay, ekiplere ihbar edildi. Kesilmiş ve kesilmemiş hayvanlar bulundu Bunun üzerine ekipler, eşek kesildiği ve at etinin satılacağı ihbarı için harekete geçti. Yapılan baskında 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at bulundu. Görüntüler gündem oldu İnsan sağlığını tehlikeye sokan olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ortaya çıkan mide bulandıran görüntülere tepki yağdı. Hayvanlar barınağa bırakıldı Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, eşekleri kestiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Eşek ölüleri iş makineleriyle taşınıp bir araziye gömülerek imha edildi. Kesilmeden kurtarılan hayvanlar ise barınağa teslim edildi. Depoda çok sayıda kemik olduğu da görüldü. 1 şüpheli tutuklandı Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. Yaşanan olay ise cezasız bırakılmadı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Seçkin Y., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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