Adana'da kurbanlık satışı başladı Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvanların fiyatından dolayı büyükbaş kurbanlıkların büyük ilgi görmesi bekleniyor.

İHA

Kurban Bayramı öncesinde Adana’da, besiciler tarafından yetiştirilen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar satışa çıktı.

Adana Kasaplar Odası Başkanlığı, canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan kilogram fiyatların 13 Haziran tarihinde resmi kurumlarda toplanıp belirleneceğini açıkladı.

Ancak ortalama olarak küçükbaş fiyatlarının 7-8 bin lirayı bulması nedeniyle bu sene Adana’da vatandaşların 7’şer kişi toplanarak büyükbaş kurban aldığı ve yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, diğer illerden de kurbanlıkların Adana’ya gelmeye başladığını söyledi.

Fiyatları henüz açıklanmadı

Yağmur, canlı kurban kilogram fiyatlarının açıklanana kadar sosyal medyada dolaşan fiyatlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

Türkiye’de her sene komisyon kurarak ilk fiyatları biz açıklıyoruz. Bu sene de 13 Haziran’da canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan kilogram fiyatlarını ve kesim fiyatlarını açıklayacağız. Biz açıklayana kadar lütfen internet ve sosyal medyada dolaşan fiyatlara vatandaşlar itibar etmesin.

Kentte uzun yıllardır besicilik yapan Şahin Yanitoz ise bu sene büyükbaşa yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

"Hayvanlarım bitmek üzere"

Büyükbaş kurbanlıkların kilogramını 135 liradan sattığını ve bu sene elinde çok az hayvan kaldığını anlatan Yanitoz, şu ifadeleri kullandı:

Fiyatlar şu anda gayet güzel. Bu sene fiyatlar arttı ancak müşteriler yine de kurbanlık alıyor. Şu anda ortalama 1 büyükbaş 85 bin ile 100 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bayrama 20 günden fazla olmasına rağmen ben ellerimdeki malı bitirdim sayılır. İnsanlar 1 küçükbaş almaktansa 7 kişi büyükbaş kurban alıp daha fazla et evine götürüyor.

Öte yandan besici Yanitoz, vatandaşlara kurbanlık alımını son günlere bırakmamaları gerektiğini ve kurbanlık hayvanın cildinde yara, bere olmaması, parlak ve salyasız olması gerektiğini belirtti.