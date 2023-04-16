Adana'da nisan yağmurlarının ardından Kozan Baraj Gölü doluluk oranı arttı Kentte Mart, Nisan ayında etkili olan yağışlar sonrası Kozan Baraj Gölü doluluk oranı yüzde 25 seviyesinden, yüzde 37’ye yükseldi.

İHA

Türkiye kurak bir kış mevsimi geçirdi...

Mevsim normalleri üzerinde seyir eden hava durumu birçok alanı etkiledi.

Hayvanların kış uykusuna girmemesi kurak toprak ekolojik dengede olumsuz etkiler bıraktı.

Göl ve barajlar neredeyse kuruma noktasına geldi.

Kuraklıktan etkilenen bir nokta da Adana olmuştu.

Kentte kurak geçen kışın ardından bahar yağmurları etkisini gösterdi.

Su seviyesi yükseldi

Yüzde 25’e düşen Kozan Baraj Gölünün su seviyesi, yağışlar sonrası yüzde 37’ye kadar yükseldi.

Yükselen su seviyesinin ardından ilk tekne turu düzenledi.

Doğa turizminde narenciye bahçelerinde yükselen ilçedeki kent genelinde ziyaretçilerini karşılarken baraj gölü ve doğal su kaynaklarında yükselen su seviyesi ilçede doğa turizminde hareketliliğe neden oldu.

"Yağışların ardından baraj gölümüzde su seviyesi yükseldi"

Tekne Kaptanı Ahmet Öz, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın öncülüğünde doğa turizmine kazandırılan Dağılcak Tabiat Parkı ve Kozan Baraj Gölünde doğa turlarının başladığını ifade ederek şöyle dedi:

Bu yıl kurak geçen dönem sonrası baharda etkili olan yağışların ardından baraj gölümüzde su seviyesi yükseldi.



Önümüzdeki süreçte yine bahar yağmurları ile bu seviyenin daha yükseleceğini umuyoruz.



Bahar ve yazın yoğun doğa turu düzenlenen ilçemizde tekne turu bayramda da devam edecek.

"Çok güzel bir doğası var"

Kozan’da hafta sonu tatili için gelen Beste Selekoğlu, şu ifadeleri kullandı: