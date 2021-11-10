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    Adana’da öğrencilerden 'Atatürk' koreografisi

    Cebesoy İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım nedeniyle, okul bahçesinde ‘Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir’ sözünün koreografisini oluşturdu.
    • İHA
    • 10.11.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 10:41
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    Adana’da öğrencilerden 'Atatürk' koreografisi

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.

    Adana Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki Cebesoy İlkokulu öğrencileri de Atatürk’ü andı.

    BAHÇEDE KOREOGRAFİ YAPTILAR

    Okul bahçesinde toplanan yüzlerce öğrenci Atatürk’ün, ‘Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir’ sözünü koreografiye çevirdi.

    Öğretmenlerin desteğiyle hazırlanan koreografi havadan görüntülendi.

    Adana’da öğrencilerden Atatürk koreografisi #1

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