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- Adana’da öğrencilerden 'Atatürk' koreografisi
Adana’da öğrencilerden 'Atatürk' koreografisi
Cebesoy İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım nedeniyle, okul bahçesinde ‘Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir’ sözünün koreografisini oluşturdu.
- İHA
- 10.11.2021 - 10:17
- Güncelleme : 10.11.2021 - 10:41
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.
Adana Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki Cebesoy İlkokulu öğrencileri de Atatürk’ü andı.
BAHÇEDE KOREOGRAFİ YAPTILAR
Okul bahçesinde toplanan yüzlerce öğrenci Atatürk’ün, ‘Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir’ sözünü koreografiye çevirdi.
Öğretmenlerin desteğiyle hazırlanan koreografi havadan görüntülendi.