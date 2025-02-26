Adana'da sahte içki operasyonu: 750 litre sahte içki ele geçirildi

AA

Emniyet güçlerinin sahte içkiye karşı operasyonları devam ediyor.

Son operasyon Adana'daydı...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki iki ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

750 LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda 750 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Polis ekipleri, adreslerdeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.