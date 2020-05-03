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Adana'da tutuklunun evinden kalaşnikof ve el bombası çıktı

Adana'da tutuklunun evinden kalaşnikof ve el bombası çıktı

Polis ekipler,, adreste yaptığı aramada kalaşnikof, iki şarjör ve 50 mermi ile parça tesirli el bombası buldu.