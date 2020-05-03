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- Adana'da tutuklunun evinden kalaşnikof ve el bombası çıktı
Adana'da tutuklunun evinden kalaşnikof ve el bombası çıktı
Polis ekipler,, adreste yaptığı aramada kalaşnikof, iki şarjör ve 50 mermi ile parça tesirli el bombası buldu.
- AA
- 03.05.2020 - 10:14
Adana'da polis ekipleri, cezaevindeki tutuklunun evinde silah ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cezaevindeki tutuklunun evinde silah ve mühimmat bulunduğunu belirledi.
KALAŞNİKOF, EL BOMBASI...
Adreste arama yapan ekipler, kalaşnikof, iki şarjör ve 50 mermi ile parça tesirli el bombası buldu.
Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili adli tahkikat sürüyor.