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    Adanalı kebapçılar: Eleman bulamıyor, biz çalışıyoruz

    Kebapçılar, asgari ücretten yüksek maaş verip sigortasını da yaparak çalıştıracak eleman bulamadıklarını belirtti. Kebap ustası, "Eleman bulamıyoruz, biz çalışıyoruz" dedi.
    • 01.09.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:52
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    Adanalı kebapçılar: Eleman bulamıyor, biz çalışıyoruz

    Adana, Türkiye’nin gastronomi alanında en önemli kentlerinden biri.

    Adana’da başta kebapçılar olmak üzere birçok işletmede eleman sıkıntısı yaşanıyor.

    Pandemi döneminde birçok eleman sektör değiştirdiği için şu anda kebapçılar, ayda asgari ücretten fazla maaş verip sigortasını da yaparak çalıştıracak; garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye bulamıyor.

    Kebaçılar sıkıntıda

    Birçok alanda işe ihtiyacı olduğu için insanların çalışabildiğini belirten sektör temsilcileri, kebap ustası yetişmediği için çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

    "İnsanlar krediyi çekip gün gün geçiştiriyorlar, çalışmıyorlar"

    Kentte yaklaşık 30 senedir kebapçılık yapan Yaşar Aydın, pandemi döneminden sonra çalıştırtacak eleman bulamadıklarını söyledi ve şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

    "Bu sektörde usta yetiştirmek artık çok zor. Usta yetişmiyor. Pandemiden sonra insanlar kolaya alıştı. Çalışmak istemiyorlar. Masa başı iş istiyorlar. Ondan sonra da iş yok diyorlar.

    Bizde usta bulamıyoruz, eleman bulamıyoruz. Çok zor durumdayız. Herhalde kredi alımları da çok basitmiş. İnsanlar krediyi çekip gün gün geçiştiriyorlar, çalışmıyorlar. Çalıştıramıyorsun kimseyi, bulamıyorsun."

    Adanalı kebapçılar: Eleman bulamıyor, biz çalışıyoruz #1

    "Bizim kafamıza kepçeyle ustamız vuruyordu"

    Eskiden kendilerinin dayak yediği halde çalıştığını anlatan Yaşar Aydın, "Şu anda çalışma sistemi öyle bir bozuldu ki bunu anlatmak mümkün değil. Ben ömrümce böyle bir şey yaşamadım.

    Bizim kafamıza kepçeyle ustamız vuruyordu, biz yine çalışıyorduk. Şimdi ki elemanlara ‘Şunu şuradan alır mısın?’ diyemiyorsun. Dediğin zaman zoruna gidiyor." ifadelerini kullandı.

    Adanalı kebapçılar: Eleman bulamıyor, biz çalışıyoruz #2

    "Eleman bulamıyoruz, biz çalışıyoruz"

    Asgari ücretten fazla maaş ve yemekten yana işçilerin sorunu olmadığını anlatan Aydın, "Lokanta sektörü asgari ücretten fazla maaş veriyor. Ayrıca dışarıda çoğu insan maaşının yarısını yemeğe veriyor ancak burada yemek de bizden. Çay, kahve ve tatlı da bizden. Yine de eleman bulamıyoruz. Biz çalışıyoruz." dedi.

    Adanalı kebapçılar: Eleman bulamıyor, biz çalışıyoruz #3

    "Masabaşı iş olursa herkes çalışmak istiyor"

    İHA'nın haberine göre; yaklaşık 1 ay sonra bitecek turizm sezonundan sonra da eleman sıkıntısı çekeceklerini anlatan Aydın, sıfırdan usta yetiştirmenin artık imkansız hale geldiğini kaydederek, şunları söyledi:

    "Kış aylarında hiç rahat edemiyoruz. Adam, ‘Ben yazın giderim günübirlik çalışırım. Kış aylarında da yatarım.’ diyor. Usta yetiştirmek imkansız hale geldi. Eskiden adam çocuğu gönderip eti senin, kemiği benim diyordu.

    Şimdi onlar kalmadı. Ben meslek öğreneyim diyen artık yok. Masabaşı iş olursa herkes çalışmak istiyor. Yan gelir yatar Osman, ne oldu bizim bostan. Maalesef böyle oldu bizim işler."

    Adanalı kebapçılar: Eleman bulamıyor, biz çalışıyoruz #4


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