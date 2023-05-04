Adem Metan çekti: Murat Kurum'un 24 saati Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olarak 24 saati birlikte geçirdi.

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Türkiye seçime odaklandı.

Adaylar sahada, seçmen heyecenlı.

Seçime 10 gün kala sahada kampanyalar devam ediyor.

YouTube yayıncısı Adem Metan bu süreçte adayları ağırlayarak 24 saat geçiriyor.

Murat Kurum'un 24 saati

Metan bu formatta çektiği son videoda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u konuk etti.

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Kurum, 24 saatini Metan ile geçirdi.

Metan'ın ekibi ile birlikte programlara katılan, farklı topluluklarla bir araya gelen Bakan Kurum'un geç saatlere kadar sürdürdüğü çalışmaları kayda alındı.

Bakan Murat Kurum'un mitinglere nasıl hazırlandığı, bu yoğunlukta nasıl fırsat bulup yemek yediği de yansıyan bu hızlı 24 saati YouTube'da yayınlandı.

Videonun tamamını izlemek için tıklayınız...