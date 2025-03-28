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Haber Merkezi

Türkiye gündemi hararetli günlerden geçiyor..

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör operasyonlarının ardından tutuklanan Ekrem İmamoğlu yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliğine Nuri Aslan seçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısıyla birlikte ise eylemciler ile polis karşı karşıya geldi.

Tüm bu gelişmeler ile birlikte CHP'deki iç kavga da iyiden iyiye kendisini ortaya çıkarmış oldu.

Ensonhaber yazarı Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'de yaşanan kurultay kavgaları ve yolsuzluklara değindi.

PARAYLA SATIN ALINAN DELEGE OYLARI

Yaşananları 8 dakikada özet geçen Metan, parayla satın alınan delege oyları hakkında şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği aday Özgür Çelik Kongre'yi kazandı. ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı oldu. Bu süreçle ilgili yakın tarihte ses kayıtları yayınlandı. Bu ses kayıtlarında; CHP'nin bazı İstanbul ilçe belediye başkanlarının bazı delegelerin oylarını parayla satın aldıkları ortaya çıktı."

"ARKADAN HANÇERLENMEK"

"CHP'nin kongresine bir operasyon mı yapıldı?" diye soran Metan devamında şunları söyledi:

"Bunu CHP içerisinden taraflı tarafsız bir çok isim dillendirdi. CHP'ye yakın kanallara konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu "arkadan hançerlenmek" ifadesini dahi kullandı."

"CHP'LİLERİN BUNCA ŞEYİ GÖRMEZDEN GELEREK SÜRECİ AK PARTİ'YE BAĞLAMALARI TRAJİKOMİK"

Metan yine kısa bir özet geçerek, "Bugün CHP'nin yaşadığı olayların temelinde yine CHP'liler var." ifadelerini kullanırken belediyelere gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonları hakkında da dikkat çeken konulara değindi.

CHP'de yaşanan karışıklıkların sorumlusu AK Parti'ymiş gibi davranıldığını belirten Metan şöyle dedi: