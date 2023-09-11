Adem Metan, Fas'taki son durumu Ensonhaber canlı yayınında anlattı

Özel Haber
Ensonhaber YouTube kanalında yepyeni bir program başladı: Taha Hüseyin Karagöz Yayında
Hafta içi her gün saat 12.00'da YouTube'da canlı yayında izleyicilerin karşısına çıkmaya başlayan Taha Hüseyin Karagöz'ün ilk konuğu Adem Metan oldu.
Büyük bir depremin yaşandığı Fas'a giden Adem Metan, bölgedeki izlenimlerini Ensonhaber canlı yayınında anlattı.
Enkazlar arasında kalan yüzlerce insanın olduğunu belirten Adem Metan, arama kurtarma ekiplerinin yetersiz kaldığından bahsetti.
Yıkılan evlerin enkazlarının arasından yayına bağlanan Adem Metan, beton kolanların arasına bambuların sıkıştırıldığını gösterdi.