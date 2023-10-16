Adem Metan paylaştı! İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin füzeleri imha ettiği anlar İsrail'de bulunan Gazeteci Adem Metan, Tel Aviv'de Filistin tarafından atılan füzelerin Demir Kubbe tarafından imha edildiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İsrail-Filistin arasında başlayan çatışma her geçen gün şiddetini artırıyor.. Hamas'ın saldırılarına karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız bir güç uyguluyor. İsrail ordusu, ablukaya aldığı Gazze'yi gece gündüz bombalıyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, ortaya çıkan manzaralar adeta kan donduruyor. Gazze'de sivil kayıplar 3 bine yaklaşırken, dünyanın yüzölçümüne en çok nüfusun düştüğü kent, su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçlardan yoksun halde her yerden kuşatılmış durumda. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insani dram her geçen gün derinleşirken sınır hattında gergin bekleyiş sürüyor. Siren çaldı, İsrail Meclisi boşaltıldı Gelişmeler devam ederken İsrail Meclisinin yeni dönem açılış toplantısı sırasında Kudüs'te saldırı sirenleri çaldı. Tel Aviv ve Kudüs'ün farklı bölgelerinde de siren sesleri duyuldu. Sirenlerin ardından İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe aktif hale getirildi ve ardından patlama sesleri duyuldu. İsrail basını, sirenlerin ardından Meclis Genel Kurulunun boşaltılarak, insanların sığınağa yönlendirildiğini yazdı. Demir Kubbe'nin füzeyi yok ettiği anlar Olay yerinde bulunan gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Tel Aviv'de bulunan Metan, 3 patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Seslerin ardından Demir Kubbe isimli hava savunma sisteminin devreye girdiğini belirten Metan, füzelerin imha edildiği anları paylaştı.