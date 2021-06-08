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    Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul deniz salyasını azaltır

    Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul deniz salyasını azaltır

    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Karadeniz'den akan nehirlerin Marmara'ya karışacağını ve güçlü akıntıyla deniz salyasının da önüne geçileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 10:20
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    Marmara Denizi, deniz salyası olarak da bilinen müsilaj nedeniyle tehdit altında.

    Canlı popülasyonunun ve çevre temizliğinin etkilendiği müsilaj nedeniyle başlatılan çalışmalar hızlandırıldı.

    İzmit Körfezi'nden başlayarak neredeyse tüm Marmara Denizi'nde rastlanan deniz salyaları, Ege Denizi'ne doğru ilerliyor.

    Deniz salyasının çözümü ile ilgili en önemli iddia ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi.

    KANAL İSTANBUL'UN ROLÜ

    Çamlıca Kulesi'nde 24 TV tarafından düzenlenen özel programa konuk olan Karaismailoğlu, Türkiye'nin bu ay temelini atacağı mega projelerden biri olan Kanal İstanbul'la deniz salyasının da önüne geçileceğini vurguladı.

    Kanal İstanbul'un, Karadeniz'den akan nehirlerin Marmara'ya karışacağını ve güçlü akıntıyla deniz salyalarını bitireceğini söyleyen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı;

    MARMARA'NIN SU KALİTESİ ARTACAK

    "Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu.  Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp, deniz salyasını da bitirecek.

    İSTANBUL'UN SU REZERVİNE KATKI SAĞLAYACAK

    Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere Barajı, İstanbul'un yüzde 2,9'una denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramadere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız."

    Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul deniz salyasını azaltır VİDEO

    Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul deniz salyasını azaltır #1

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