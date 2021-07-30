Bakan Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Yine de mobil baz istasyonlarımız her ihtimale karşın bölgelerde faaliyet halindeler" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar yangınlara ilişkin bilgi verirken, yangınların söndürülmesi için topyekun bir seferberlik içinde olunduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Türkiye genelinde devam eden yangınlarla ilgili olarak, ulaştırma ve haberleşme açısından bir sıkıntı bulunmadığını belirtti.

"ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ALANINDA SIKINTI YOK"

En kısa zamanda bu yangınları söndürme çabasında olunduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Amacımız inşallah olumlu gelişmeleri sizlere kısa zamanda aktarmak. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Allah tüm çalışma arkadaşlarımıza güç, kuvvet versin.

Biz de onlara destek olmak için bölgelerdeyiz. Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok.

Yine de mobil baz istasyonlarımız her ihtimale karşın bölgelerde faaliyet halindeler. Kapasitelerimizi artırdık. İnşallah hep birlikte bu sıkıntılarımızın üstesinden geleceğiz.

Adil Karaismailoğlu: Orman yangınlarında ulaştırma ve haberleşme açısından sıkıntı yok ViDEO







"BU SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bizim daha önceki tecrübelerimizde de yaşandığı gibi bu sıkıntıların bu sorunların üzerinden en kısa zamanda devletimizin büyük gücüyle geleceğiz. Bu yangınları bertaraf etmek için bütün çaba gösteren arkadaşlarımıza Allah'tan yardım diliyorum."