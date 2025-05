Terörsüz Türkiye süreci başladı...

PKK terör örgütü kongresini toplamasından sonra kendini feshettiğini ve silah bırakıldığına yönelik duyurusu bekleniyordu.

Beklenen duyuru, dakikalar önce geldi.

5-7 Mayıs'ta yapılan PKK kongresinde alınan kararlar duyuruldu.

Buna göre örgüt, kendini feshettiğini ve silah bırakıldığını açıkladı.

Bu süreç ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında DEM Parti Grubu ile tokalaşmasının ardından başladı.

İLK ADIM TOKALAŞMA OLDU

Tarihler 1 Ekim 2024 yılını gösterdiğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemine başladı.

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile selamlaşan Bahçeli, ardından da ilk kez DEM Parti Grubu'yla da tokalaştı.

Bahçeli'nin burada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da aralarında bulunduğu isimlerle tokalaşma anları kameralara yansıdı.

Bu tokalaşma sonrasında Devlet Bahçeli, yaptığı grup toplantılarında tarihi sözlere imza attı.

İlk tarihi sözler, tarihi çağrı ise yine ekim ayında geldi.

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İNŞA EDELİM"

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, yeni yasama yılının açılışında, DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz bir Türkiye inşa edelim." açıklamasıyla olumlu karşılık buldu.

Bu sürece Devlet Bahçeli tarafından, siyasette tüm taşları yerinden oynatacak yeni açıklamalar dahil oldu.

Abdullah Öcalan için umut hakkı talep eden Bahçeli, Öcalan'ın da Meclis'e gelip, terör örgütü PKK'nın resmen lağvedildiğini duyurmasını istedi.

15 EKİM: KANA DEĞİL KARDEŞLİĞE SUSADIKLARINI GÖSTERSİNLER

MHP Lideri'nin ilk ezberleri bozduğu ifadeler, 15 Ekim tarihindeki MHP'nin grup toplantısında geldi.

Bahçeli, parti kürsüsünde Abdullah Öcalan'a seslendi.

Konuşmasında Öcalan'a "Terör örgütünü bitir" çağrısı yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

22 EKİM: ÖCALAN'A UMUT HAKKI ÇIKIŞI

MHP Lideri'nin tüm gündemi değiştirecek asıl açıklamaları ise 22 Ekim tarihindeki partisinin Meclis'teki grup toplantısında yapıldı.

Terör sorununun çözümü konusunda tarihi bir adım atan Bahçeli, Öcalan için "umut hakkı" talep etti.

İlk olarak Öcalan'ın tecridinin kalkması durumunda TBMM'ye gelip DEM Grubu'nda konuşarak terör örgütünün lağvedildiğini ilan etmesi çağrısında bulunan Bahçeli'nin, tarihe geçecek ifadeleri şöyle;

Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir: Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.



Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.



Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız.



Türkiye ve Türk milleti için her fedakârlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz.