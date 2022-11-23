ADIM ADIM ZAFERE! Milli Muharip Uçağı hangardan ne zaman çıkacak? TUSAŞ müjdeyi verdi!

Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden biri olarak öne çıkan Milli Muharip Uçağının hangardan ne zaman çıkacağı belli oldu..

Milli Muharip Uçağının hangardan ne zaman çıkacağı belli oldu. Türkiye'nin kendi imkanları ile ürettiği Milli Muharip Uçağının çıkış tarihi açıklandı.

Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak'ın yapım sürecinde kritik bir aşama daha geçilirken, uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşınarak montaj çalışmaları başladı.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, (MMU) Milli Muharip Uçağında kullanılacak görev bilgisayarının TÜBİTAK BİLGEM tarafından başarıyla üretildiğini ve TUSAŞ'a teslim edildiğini bildirdi.

Hangardan ne zaman çıkacak?

Milli Muharip Uçak prototipinin ön gövde, ön orta gövde, kanat modülü ve arka gövde parçaları nihai montaj hattına taşındı. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından Milli Muharip Uçağı 18 Mart 2023 tarihinde hangardan motor çalıştırarak çıkacak ve yer testleri hayata geçirilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"ADIM ADIM ZAFERE! Bu işin içinde inanç var, emek var. Gece gündüz demeden çalışan yürekler var. Bizim milletimize olan bir sözümüz var: Bu uçak bu hangardan 18 Mart'ta Ç I K A C A K!"