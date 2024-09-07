Adıyaman Sincik'te kalıcı konutlarda sona gelindi Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bitme aşamasındaki kalıcı deprem konutları ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Depremin izleri siliniyor...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Sincik’in Karaman Mahalle’sinde yapımına başlanan deprem konutların teslim edilmesine az bir süre kaldı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından yapımı süren konutlarda çevre düzenlemesi yapılıyor.

Oyun grupları kurulan konut alanında ağaçlandırma çalışmaları da yapıldı.

HAK SAHİPLERİ YERLEŞECEK

Yapımında sona gelinen 17 bloktan oluşan 322 adet konuttan 91’inin kurası çekilmişti.

Konutların tamamının kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerinin yerleşmesi için AFAD’a teslim edileceği öğrenildi.

"ALLAH DEVLETE ZEVAL VERMESİN"

Yakın bir zamanda evlerine geçeceklerini belirten hak sahipleri ise şunları söyledi:

6 Şubat depreminde Sincik ilçemizde de yıkılan binalar, ağır hasarlı binalar vardı. Devletimiz kısa bir süre içerisinde konut yapımına başlandı. Gördüğünüz gibi konutlar tamamlanmış, önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek. Allah devletimizden razı olsun, Allah devlete zeval vermesin.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)