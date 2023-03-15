Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye 40 gündür afetlerle mücadele ediyor...

İlk olarak 6 Şubat'ta deprem felaketinin vurduğu bölge şimdi de sel afetiyle boğuşuyor.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan yağışlar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Devletin tüm kurumları sel afetinin hemen ardından harekete geçti.

Çadırlarda kalan vatandaşların tahliyesine başlayan ekipler, kayıp vatandaşları bulmak için hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladı.

Bakanların sahada çalışmaları koordine ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Sözlerime başlarken bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen adeta afet üzerine afet yaşayan insanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir. Yaşadığımız felaketleri hafızalarımızda ne kadar sıkı muhafaza edersek onlardan çıkaracağımız dersler de o derece güçlü olur. Bunun için tekrar hatırlama ve hatırlatmada fayda görüyorum.

Sel felaketinin ardından Adıyaman'ın Tut ilçesinde çalışmalara katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dere yatağında 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde kayıp kişilerin bulunması için yürütülen çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

Gece itibarıyla başlayan şiddetli yağış maalesef sele döndürdü. 4 vatandaşımız sel sularına kapıldı, bunların bir tanesi 1,5 yaşındaki bir çocuğumuz. Bir kişi maalesef vefat etti. Arama kurtarma ekiplerimiz buldu. Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor.



Bütün derede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel, dün, bugün ve ondan önceki gün ve kısmen de yarın için esas itibarıyla tüm bölgeye uyarımızdı. Gerekli tüm uyarılar da yapıldı. Fakat maalesef böyle bir 4 kaybımız oldu, şu anda 3'ü ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Allah rahmet eylesin. Olay olur olmaz tüm ilçelerde bulunan arkadaşlarımız yakın bölgede bulunan arkadaşlarımız, Adıyaman'da bulunan Kayseri ve Tunceli Valilerimiz, Gölbaşı'nda bulunan Tokat Valimiz, jandarma komutanlarımız, emniyet müdürlerimiz, kurtarma ekipleri ve iş makinalarıyla buraya intikal ettiler. Şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.