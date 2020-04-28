Koronavirüs bebeklerde yaygınlaşmaya başladı
Adıyaman’da 3 günlükken koronavirüs testi pozitif çıkan bebek, 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
- İHA
- 28.04.2020 - 15:41
Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 15 gün önce dünyaya gelen ve henüz isim verilmeyen bebek; sarılık, kusma, beslenmesinde azalma ve burun akıntısı şikayetiyle tekrar hastaneye götürüldü.
ANNE VE BABANIN TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Koronavirüs testi yapılan 3 günlük bebeğin testi pozitif çıktı.
Bebek tedaviye alınırken, anne ve babanın testleri ise negatif çıktı.
15 günlük bebek koronavirüsü yendi- İZLE
SON 2 TESTİ DE NEGATİF ÇIKTI, TABURCU EDİLDİ
Bebeğin doğumuna giren doktor ve sağlık çalışanlarının da testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
Bebek, 11 günlük tedavisinin ardından son 2 testi negatif çıkınca taburcu edildi.
Sağlık çalışanlarının alkışları ile uğurlanan bebeğin, evinde 14 gün karantinada olacağı öğrenildi.