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    Koronavirüs bebeklerde yaygınlaşmaya başladı

    Adıyaman’da 3 günlükken koronavirüs testi pozitif çıkan bebek, 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
    • İHA
    • 28.04.2020 - 15:41
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    Koronavirüs bebeklerde yaygınlaşmaya başladı

    Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 15 gün önce dünyaya gelen ve henüz isim verilmeyen bebek; sarılık, kusma, beslenmesinde azalma ve burun akıntısı şikayetiyle tekrar hastaneye götürüldü.

    ANNE VE BABANIN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

    Koronavirüs testi yapılan 3 günlük bebeğin testi pozitif çıktı.

    Bebek tedaviye alınırken, anne ve babanın testleri ise negatif çıktı.

    15 günlük bebek koronavirüsü yendi- İZLE

    SON 2 TESTİ DE NEGATİF ÇIKTI, TABURCU EDİLDİ

    Bebeğin doğumuna giren doktor ve sağlık çalışanlarının da testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

    Bebek, 11 günlük tedavisinin ardından son 2 testi negatif çıkınca taburcu edildi.

    Sağlık çalışanlarının alkışları ile uğurlanan bebeğin, evinde 14 gün karantinada olacağı öğrenildi.

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