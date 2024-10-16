Adıyaman'da belediye otobüsleri ücretsiz hizmet sunacak

İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin paylaşım yaptı.
AFAD'ın yaptığı duyuruya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman'dan da hissedilen deprem sonrası Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye otobüslerine ilişkin talimat verdi.
1 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK
Meydana gelen durum sonrası Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatlarıyla Belediye Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Belediyesi Şehiriçi Halk Otobüs ve Minibüsleri, 16 Ekim Çarşamba gün boyunca halka ücretsiz hizmet sunacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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