Adıyaman'da deprem konutları teslimata hazır! Depremzedeler örnek daireyi gezdi Adıyaman’da 6 Şubat depreminden sonra hızla yapımına başlanılan kalıcı deprem konutlarının 2 bin 800'ü teslimata hazır hale geldi. Örnek daireyi gezen depremzedeler, konutları beğenirken yerleşmek için sabırsızlanıyor.

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İHA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da 5 bin 953 bina yıkılırken 20 bin 201 bina ise ağır hasar aldı.

Depremlerde Adıyaman’daki yapıların yüzde 68,1’i hasar gördü.

Depremlerin hemen ardından refleks gösteren Türkiye Cumhuriyeti Devleti, depremzedeleri önce çadırlara, sonra konteynerlere yerleştirdi.

Konteynerlerde 117 bin 899 kişi

Adıyaman’daki toplam 58 konteyner alanında 32 bin 763 aile konteynerlere yerleştirildi. Konteyner kentlerde 117 bin 899 kişi barınıyor.

Bir taraftan depremzedeler konteyner kentlere yerleştirilirken diğer taraftan kalıcı konutların yapımına başlandı. Adıyaman merkez, ilçeler ve köylerde toplam 44 bin 352 kalıcı konutun yapımı sürüyor.

Örnek daireleri gezdiler

Adıyaman merkez Örenli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve depremzedelere teslim edilmeye hazır hale getirilen konutları gezen depremzedeler, evlerine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Konutları çok beğenen depremzedeler bir an önce konutlarda yaşamak istiyor.

Örnek daireler gayet güzel görünüyor

Şubatın ilk haftasında Adıyaman’da 2 bin 800 konutun kurasının çekilerek hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Konutları gezen ve inceleyen Dilan Sönmez, “Deprem nedeniyle evlerimiz maalesef yıkıldı. Şu anda örnek daireleri gezmek için buralara geldik. Gayet güzel görünüyor. Temennimiz bir an önce teslim edilmesi, insanların mağduriyetlerinin giderilmesi ve insanların yerleşmesidir.” dedi.

“Allah devletimizden razı olsun"

Konutların yapımından dolayı devlete teşekkür eden Abuzer Akın ise, “Allah devletimizden razı olsun, açıkta kaldığımız için bizi konteynerlere yerleştirdi. Şu anda 4 kişi konteynerde kalıyoruz. Konutları gezdik ve çok beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağ olsun devletimiz. Allah bir daha böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Mehmet Altundal ise konuşmasında, “Konteyner dar olduğu için milletimiz sıkıntı yaşıyor. Bir an önce teslim edilmesini bekliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın.” dedi.

"Devletimiz verdiği sözü tutuyor"

Burhan Yolcu isimli vatandaş ise konuşmasında, “Şu an TOKİ’ler yapılıyor. 6 Şubat sabahı bu günleri hayal edemiyorduk. Çok kötü bir süreç geçirdik. Ama şu an gördük ki devletimiz verdiği sözü tutuyor. Çok güzel işler yapıyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)