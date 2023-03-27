Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrası aynı yerler drone ile kaydedildi Depremlerin büyük yıkıma sebep olduğu Adıyaman'da depremin şiddeti kentte deprem öncesi ve sonrası çekilen drone görüntüleriyle bir kez daha ortaya çıktı.

AA Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir aydan fazla zaman geçti. Türkiye'yi yasa boğan depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce kişi ise yaralandı. 11 ili etkileyen depremlerde binlerce vatandaş evsiz kaldı. Arama kurtarmanın sonlandırıldığı kentlerde, enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Öte yandan depremin bilançosu her geçen gün ortaya çıkıyor. Adıyaman'da 1485 bina yıkıldı Depremlerde büyük yıkıma uğrayan bir kentte Adıyaman oldu. Adıyaman'da yıkılan bina sayısı 1485, ağır hasarlı bina sayısı da 4 bin 85, yıkımı acil olan bina sayısı 538 olarak belirlendi. Yıkım drone ile kaydedildi Deprem felaketinin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçmişken korkunç yıkım drone'u ile görüntülendi. Ekipler, şehrin tamamında enkaz çalışmalarına devam ederken kentin öncesi ve sonrası çekilen görüntüler yıkımı bir kez daha gösterdi.