Adıyaman'da depremin ardından 10. ay! Cadde ve sokaklar tanınamaz hale geldi... Kahramanmaraş depreminden büyük oranda etkilenen Adıyaman'da deprem öncesi ve sonrasında çekilen kareler hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felakete uyandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 şehirde yıkıma neden oldu.

Depremden etkilenen illerden biri de Adıyaman.

Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremden 10 ay sonra Adıyaman

Depremin üzerinden geçen 10 aylık sürede hasarın büyüklüğü, cadde ve sokakların meydanlara dönüşmesi fotoğraf karelerine yansıdı.

Ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman’da, deprem öncesi ve deprem sonrası ortaya çıkan görüntüler şaşırttı.

Cadde ve sokaklar tanınmayacak hale geldi

Gölbaşı Caddesi, eski Zey Caddesi, Atatürk Bulvarı, 1.Çevre Yolu gibi yollar depremden sonrası adeta meydana döndü.

Tanınmayacak hale gelen cadde ve sokaklarda deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)