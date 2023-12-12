Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felakete uyandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 şehirde yıkıma neden oldu.
Depremden etkilenen illerden biri de Adıyaman.
Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.
Depremden 10 ay sonra Adıyaman
Depremin üzerinden geçen 10 aylık sürede hasarın büyüklüğü, cadde ve sokakların meydanlara dönüşmesi fotoğraf karelerine yansıdı.
Ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman’da, deprem öncesi ve deprem sonrası ortaya çıkan görüntüler şaşırttı.
Cadde ve sokaklar tanınmayacak hale geldi
Gölbaşı Caddesi, eski Zey Caddesi, Atatürk Bulvarı, 1.Çevre Yolu gibi yollar depremden sonrası adeta meydana döndü.
Tanınmayacak hale gelen cadde ve sokaklarda deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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