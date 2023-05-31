Adıyaman'da hayatını kaybeden Galatasaraylılar unutulmadı Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası depremde hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezar taşına forma ve atkılar asıldı.

İHA

6 Şubat tarihinde Türkiye asrın felaketini yaşadı.

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Depremlerin yaraları sarılırken, mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşların acıları ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

Sevdiklerini toprağa veren depremzedeler, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bir kez daha mezarlığa gitti.

Formalar asıldı

Adıyaman’da yıkılan binaların enkazı altında kalarak hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezarları başına, yakınları tarafından sarı-kırmızılıların atkıları, forması ve flamaları asıldı.

Galatasaray bayrağı asılan mezarlık önünde hayatını kaybedenler için yakınları dua etti.