Süratle seyir halinde olan okul servisinde yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Adıyaman’da Kahta karayolu üzerinde tehlikeli anlar yaşandı.

130 kilometre hızla ilerleyen okul servisinin camlarından sarkan iki kız çocuğu yürekleri ağza getirdi.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayda alındı. Ortaya çıkan görüntüler “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

TEPKİ YAĞDI

İki öğrencinin bilinçsiz davranışları karşısında hiçbir şey yokmuş gibi ilerleyen sürücü ise sosyal medyada tepki gördü.

Adıyaman’da öğrenci servis aracının camından sarkan iki öğrenci