Adıyaman'da oy kullanmaya gidemeyenler için seyyar sandık kullanıldı Kentte görevli ekipler Bahçelievler ve İmamağa mahallelerinde ikamet eden ve hastalığı ya da engeli nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen vatandaşların evine seyyar sandık götürdü.

AA Türkiye'de sabah 08.00 saatlerinde Cumhurbaşkanlığı 2'inci tur seçimleri için sandık başına gitti. Vatandaşların büyük merakla beklediği seçim sürecinde ilk saatlerden itibaren yoğun katılım gösterilmeye başlandı. Bu süreçte sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar için seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti. Vatandaşlar duygularını ifade etti Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini, Erdil çifti ile Sümeyye Şahin'in evlerine götürerek oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. 18 yaşındaki Sümeyye Şahin, yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Rahatsızlığı dolayısıyla oy kullanmaya gidemediğini belirten Şahin, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti. 90 yaşındaki Osman Erdil ise okula oy kullanmaya gidemediğini ifade ederek sandığı ayağına kadar getiren ekiplere teşekkür etti. 16 seçmen seyyer sandık kullandı Adıyaman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 16 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.