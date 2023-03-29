Adıyaman'da temeli atılan 25 bin kalıcı konutun inşasında çalışmalar başlanıldı Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan kentlerde 25 bin kalıcı konutun yapılacağı Karadağ'ın Zey köyü bölgesinde iş makineleri çalışmaya başladı. Bölgeye yaklaşık 50 bin kalıcı konut, 23 bin 640 köy evi yapılacak.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılıyor...

11 ili enkaza çeviren 6 Şubat depremlerinin ardından geçici konutlarda yaşam mücadelesi başladı.

Çadır ve konteyner kentlerde hayat başlarken bir diğer yandan da kalıcı konutlar yükselmeye başladı.

50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde binlerce kişi de evsiz kaldı.

Depremlerin ardından başlanılan kalıcı konut sayısı her geçen gün artıyor.

Kente 50 bin kalıcı konut, 23 bin 640 köy evi yapılacak

Yıkıcı depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'daki konutların yüzde 68,1'i hasar gördü.

Adıyaman’da 56 binin üzerinde konut yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak açıklanmıştı.

Adıyaman'da yaklaşık 50 bin kalıcı konut, 23 bin 640 köy evi yapılacak.

Kazmalar vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; depremzedelere konut edindirmek için Adıyaman’da yer tespiti, zemin etüdü, proje ihalesi ve yer teslimi yaparak, kalıcı konutların inşasına başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut tarafından kalıcı konutların yapımı Karadağ'da başladı.

İş makinaları çalışıyor

Adıyaman Şehirlerarası Otobüs Terminalinin kuzeyinde 4 bin 431 kalıcı konutun temeli önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.

Adıyaman’da 5 milyon metrekare alanda 25 bin konutun yapılacağı Karadağ’da iş makineleri çalışmaya başladı.

İş makineleri, zemini tamamen taş olan bölgede temel yeri açma çalışmasını sürdürüyor.

"25 bin konut yapımını bu bölgede planlandı"

Emlak Konut’tan İnşaat Mühendisi Ekmel Karaköse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu: