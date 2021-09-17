Euro
10.1116
0.52%
Dolar
8.5879
0.73%
Altın
486.26
1.2%
Borsa
1.423
0.33%
Bitcoin
408.663
0.81%
EXEN Coin
24.70
0.00%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Adıyaman'da teröristlere erzak taşıyanlara operasyon

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, teröristlere araç ile erzak taşıyan ve toplantı düzenleyen şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 10:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da teröristlere erzak taşıyanlara operasyon

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya araçla erzak taşıyan ve 2018 yılında Kömür beldesi civarında faaliyet gösteren bir mermer ocağındaki 13 iş makinesinin ateşe verilmesi ve olay yerine giden zırhlı aracın geçişi esnasında EYP’nin patlatılması, 2 askerin yaralanması olaylarından önce teröristlerle toplantı düzenleyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Gökçay ve Çatalaağaç köyünde ikamet eden A.R.T. ve C.Ç, isimli 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

    Her iki şahıs, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da teröristlere erzak taşıyanlara operasyon #1

    Adıyaman da teröristlere erzak taşıyanlara operasyon #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir