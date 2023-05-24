Adıyaman'da yapılan deprem konutlarının örnek dairesi tamamlandı Depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'ın Örenli mahallesinde Toplu Konut İdaresince mart ayında temeli atılan konut projesinde örnek daire kapılarını açtı.

ensonhaber.com

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Türkiye'yi derinden sarsarken, 11 ilde de büyük yıkım yaşandı.

Yıkıcı depremlerin ardından binlerce ev enkaza uğradı.

Enkaza uğrayan evlerin ardından devlet millet el ele yürütülen çalışmalarla vatandaşlara geçici yaşam alanları kuruldu.

Devletin tüm kurumları zaman kaybetmeden harekete geçerek bölgedeki yaraları sarmaya başladı.

Bu süreçte temel ihtiyaçlar giderilirken, çadır ve konteyner kentlerin yapımı da tamamlandı.

Öte yandan şehirler ayağa kaldırılması için çalışmalar hız kesmeden devam ederken, afet konutları da yükseldi.

Depremin büyük yıkıma sebep olduğu bölgelerden biri de Adıyaman oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ işbirliğinde Örenli bölgesinde 443 bin 600 metrekareli alana 3 bin 34 kalıcı konut yapılıyor.

Örnek daire tamamlandı

Kaba inşaatı tamamlanan konutlarda örnek daire de tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından örnek dairenin görüntüsünü paylaştı.

3+1'den oluşan örnek daire, 85 metrekare alana sahip.

Bakan Kurum, evlerin 1 yıl içinde teslim edileceğini duyurdu.