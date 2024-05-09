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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, 'Kalben Sağdıç' olarak bilinen müzisyenin evine baskın yaptı.

Baskın yapılan evde 2 bin euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunurken Kalben Sağdıç, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kalben evinde çıkan uyuşturucu sonrası gözaltına alındı ve satıcı olmadığını, evinden çıkan uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söyledi.

Serbest kaldı

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben, hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

"Kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm"

Müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım... Sokaklarda, konserlerde ve imza günlerinde buluştuklarım. Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından destek aldıklarım. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum öncelikle bunu söylemeliyim.



Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm bunu da eklemeliyim. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim. Daha da iyi olacağım. Hep daha iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum.