Adliyeye gidecekler dikkat! Adli tatil kaç gün, ne zaman bitiyor? İşte çalışma sistemi...

Yargı çalışanlarının izinli olduğu dönem için adlandırılan adli tatilin başladı. Adliyede işlemleri olan vatandaşlar duruşmaların başlayacağı tarihi araştırıyor. İşte adli tatil tarihleri 2021..

Adli tatilin giderek yaklaştığı 2021 yılında avukatlar ve müvekkiller için geri sayım başladı.

"Adli tatil ne zaman başlıyor", "Adli tatilde dava açılır mı", "Adli tatilde hangi davalar görülür" gibi sorular, mükevviller tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

Peki Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatil kaç gün, ne zaman bitecek? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

ADLİ TATİL NE ZAMAN 2021?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtildiği üzere adli tatil, her yıl 20 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşir.

Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2020 tarihinde başlayacaktır. Yani adli tatil ne zaman bitecek sorusunun yanıtı 1 Eylül 2020 tarihidir.

ADLİ TATİLDE ÇALIŞMA SİSTEMİ

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakıyor. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara veriliyor.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Danıştay’da görev yapan nöbetçi heyet, esastan karar veremiyor ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlıyor.

Yargıtay’da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapıyor. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakıyor.