Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat davası gündemden düşmüyor.
Hemen her gün konuya ilişkin bir gelişme yaşanıyor.
Milyonların yakından takip ettiği davada, 1 Kasım'da gözaltına alınan çiftin dün sorgusuna başlandı.
6 saat ifade verdier
Polat çiftinin ifade işlemlerine ise dün saat 17.20 sıralarında başlandı ve 23.45'te de tamamlandı.
İfade işleminde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a 40 sayfa soru sorulduğu aktarıldı.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 6 saatlik ifade verme işleminin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirildi.
Yakınları desteğe geldi
Sağlık kontrolü tamamlanan çift adliyeye sevk edildi.
Bu sırada çifte destek vermek isteyen gelinleri Hazal Erdoğan, anne Şükran Polat, kız kardeş Kübra Polat ve Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Ebru Özen, burada 'Sizinleyiz' diye bağırdı.
Dilan Polat ağladı
Ardından anne Şükran Polat'ın fenalaştığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Bu sırada kendilerini görüntüleyen basın ekibiyle de kısa süreli bir tartışma yaşandı.
O anlarda Dilan Polat'ın duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansıdı.
4 suçtan yargılanıyorlar
Polat çifti, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından yargılanıyor.
Çiftin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere ise el konuldu.
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