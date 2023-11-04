Engin ve Dilan Polat'ın sorgusu tamamlandı İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’de tamamlandı.

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İHA

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile Dilan Polat çiftiyle ilgili gelişmelere dair bilgiler gelmeye devam ediyor.

24 gözaltı

İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı olan aralarında Dilan ve eşi Engin Polat'ın da olduğu 30 kişiden 17'si, 1 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Ardından Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilişkisi bulunan 7 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 24'e yükseldi.



Sorguları tamamlandı

Dilan ve Engin Polat çiftinin ifade işlemlerine ise dün saat 17.20 sıralarında başlandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadelerinde alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu dün 23.45’de tamamlandı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 6 saatlik ifade verme işleminin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İfade işleminde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a 40 sayfa soru sorulduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan 24 kişinin, 4 ayrı suçtan yargılanacağı belirtildi.

Operasyon ve çalışmalara ilişkin detaylar

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin MASAK ön inceleme raporunda, "tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, bu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" tespit edildi.

Dilan Polat'ın evinde yapılan aramalarda 80 sayfa dokümana el konuldu. Şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 adet hard disk ve 350 tabanca mermisi, Ahmet Gün'ün evinde ise 36 adet hesap dökümü ve 1 adet laptop ele geçirildi. İddiaya göre, MASAK’ın yaptığı incelemede 5 şirket üzerinden sahte fatura yöntemiyle Engin Polat'a ait MİLDA gayrimenkul şirketine 200 milyon lira aktarıldı. Polis ekipleri bu konuda detaylı çalışma başlattı.

Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şahsın ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)