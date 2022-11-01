Adnan Oktar davasında 63 kadın avukat iddiası

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın, 40 gün tutuklu bulunduğu cezaevinde 83 farklı avukatla 527 saat görüşme gerçekleştirdiği, avukatların 63'ünün kadın, 20'sinin ise erkek olduğu iddia edildi.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik dava, 11 Ocak 2021'de karara bağlanmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar, usul yönünden bozuldu.

Tutukluluğu devam eden Oktar hakkında yeni bir iddia ortaya atılarak, avukat görüşmelerinde örgüte üye kazandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

63 kadın avukatla görüştü

Oktar, iddianın ardından Erzurum Dumlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Marmara Cezaevi'ne sevk edildi.

Yapılan suç duyurusunda, burada 40 gün geçiren Oktar'ın, 527 saat görüşme gerçekleştirdiği 63'ü kadın 83 avukattan sadece 8'inde vekaleti bulunduğu belirlendi.

Kadın avukatlarla 500 saatlik görüşme

Öte yandan hazırlanan dilekçede, kadın avukatlarla toplamda 500 saat, erkek avukatlarla 20 saat görüştüğüne yer verildi.

Oktar'ın, dava dosyasında müdafiliğini yapan avukatlarla 15-20 dakikalık periyotlarla görüştüğü vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Dava dosyasında savunma dahi yapmayan, ortalama 2-3 yıl kıdemli kadın avukatlarla ise saatlerce görüşme yapmıştır. Buna karşın sanık müdafileri dava dosyasında 'duruşmaların geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle müvekkilleri ile cezaevi görüşü yapamadıkları, dolayısıyla savunma hazırlayamadıkları ve savunma haklarının kısıtlandığı' yönünde itirazlarda bulunmuşlarsa da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nden gelen yazı, Oktar'ın genç ve güzel kadın avukatlarla görüşmeler yaptığı için görüş trafiğinin çok yoğun olduğunu ve dava dosyasındaki müdafileri ile savunma hazırlamaya vakit bulamadığını, dolayısıyla sanık müdafilerinin itirazlarının gerçeğe aykırı ve davayı uzatmaya yönelik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."





Sosyal medya üzerinden avukatlık ilanı

Suç duyurusu dilekçesinde, örgüt üyeleri ile sempatizanlarının, sosyal medya platformlarından ve tevkil sitelerinden avukatlık ilanı verdikleri iddiasında bulunuldu.

Bu yöntemle Adnan Oktar ile cezaevi görüşü yapacak genç ve güzel kadın avukatlarla iletişime geçildiği ifade edilen dilekçede, "Görüşülen kadın avukatlar 1000-2 bin lira karşılığında Oktar ile görüş yapmak üzere Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmekte ve görüşmektedirler. Bu görüşmeler için örgüt tarafından 83 avukata bir ay içerisinde toplamda yaklaşık 80 bin ile 150 bin lira arasında para ödenmektedir. Sanık Adnan Oktar'ın mahkeme huzurundaki kendi beyanı ile aylık gelirinin 3 bin lira olduğu gözetildiğinde bu miktarların kimler tarafından, hangi amaçla ve nasıl karşılandığı, örgüt fonları tarafından karşılanıp karşılanmadığı ise bir araştırma konusudur." görüşüne yer verildi.

"Kadın avukatın örgüte kazandırılması için çalışmalar başlamaktadır"

Görüşmelerdeki amacın örgüte avukatlardan oluşan bir insan kaynağı sağlamak olduğu savunulan dilekçede, "Bu sistemde tevkil ilanları ile iletişime geçilen avukatlar, Adnan Oktar ile hukuki konuları yahut dava dosyasını görüşmek için değil, örgüte kazandırılmak üzere Oktar'ın beğenisine sunulması için cezaevine gönderilmektedir. Oktar'ın görüşme yaptığı kadın avukatı beğenmesi halinde bu kişi daha sonraki seferler için de görüşmelere gönderilirken, avukatı beğenmemesi halinde o kişi bir daha cezaevine gönderilmemektedir. Oktar'ın kendisine görüşe gönderilen avukatı beğenmesinden sonra, beğenisini kazanan kadın avukatın örgüte kazandırılması için çalışmalar başlamaktadır." denildi.

Görüşmelerin mali kaynağı araştırılacak

Dilekçede, Oktar'ın görüşmelerinin savunmaya ilişkin olmadığı öne sürülerek, görüşmelerin sesli ve görüntülü kayıt altına alınarak yeniden kısıtlanmasına, görüşmelerin hangi mali kaynaktan karşılandığının belirlenmesi ve görüşmeleri ayarlayan kişinin örgüt ile bağlantısının araştırılması talep edildi.