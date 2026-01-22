Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kritik yöneticilerinden Serdar Dayanık yurt dışına kaçarken yakalandı

- Adnan Oktar suç örgütünün yöneticilerinden Serdar Dayanık, yurt dışına kaçarken yakalandı.
- Dayanık, nitelikli cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı dahil, çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezalarla 150 yıla yakın hapse mahkum edilmişti.
- Emniyet birimleri, Dayanık'ı Muğla'dan Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik dava kapsamında yeni gelişme...,
Çok sayıda suçtan 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın elebaşlığını yaptığı suç örgütüne yönelik kritik bir operasyon gerçekleşti.
KRİTİK YÖNETİCİ YAKALANDI
Adnan Oktar örgütünün yurt içi ve yurt dışındaki sempatizan gruplarını yönettiği belirtilen Serdar Dayanık, emniyet birimlerinin takibi sonucu bugün yakalandı.
İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün Ankara ve Muğla istihbarat birimleri ile koordineli şekilde gerçekleştirdiği operasyonda Dayanık'ın Muğla'dan Avrupa'ya kaçmak üzere yakalandığı belirtildi.
150 YILA YAKIN HAPİS CEZASI BULUNUYOR
Hakkında kesinleşmiş 150 yıla yakın hapis cezası bulunan Dayanık'ın işlediği suçlar arasında nitelikli cinsel saldırı, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları bulunuyor.
Yapılan tespitlere göre, şüphelinin bir dönem saklanmak amacıyla bir avukatlık bürosunda yaşadığı, çok sayıda telefon hattı değiştirdiği, ancak emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takibi sonucu bugün yakalandığı öğrenildi.