Adnan Oktar'a bilgi sızdıran bakan iddiası: CHP'li isim çıktı Dönemin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, Adnan Oktar suç örgütüne eski bir bakanın bilgi sızdırdığını söyledi. Bunun üzerine o ismin, eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan olduğu ortaya çıktı.

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Televizyon kanalındaki yayınlarla bir dönemin konuşulan isimlerinden olan Adnan Oktar'a yapılan operasyon yeniden gündem oldu.

140 Journos isimli YouTube kanalının yaptığı belgesel, Adnan Oktar suç örgütünün kirli yüzünü kamuoyuna bir kez daha gösterdi.

Aktarılana göre maddi durumu iyi ailelerin çocukları, küçük yaşlarda kandırılarak örgüte kazandırıldı.

Adnan Oktar suç örgütünün kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı

Yapılan şantajlar, kumpaslar ve oyunlarla yüklü miktarda paralar örgütün kasasına girerken onlarca aile yok olma noktasına geldi.

Geriye sönen yaşamlar kaldı...

Belgeselde konuşan dönemin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, katıldığı Sözcü TV yayınında eski bir bakanın Adnan Oktar'ı soruşturma konusunda uyardığını söyledi.

"Eski bir Çalışma Bakanı'nın örgüte bilgi verdiğini biliyoruz"

Sezer, “Dosyada var, eski bir Çalışma Bakanı'nın örgüte, 'Adliyede sizinle ilgili bir hazırlık süreci var, süreç yürüyor, dikkatli olun, hocamızı uyarın' diye bilgi verdiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Furkan Sezer'in sözleri sonrası gazeteci Saygı Öztürk'ten, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Bu ismi öğrendim: Yaşar Okuyan"

Öztürk, Furkan Sezer'in kastettiği bakanın CHP'li Yaşar Okuyan olduğunu belirtti.

Öztürk, “Ben bu ismi öğrendim. Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan." dedi.