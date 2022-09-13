Adnan Oktar'ın avukatı mahkeme salonundan çıkarıldı

Suç örgütüne yönelik kararın bozulmasının ardından yeniden görülen davanın altıncı gününde, Adnan Oktar'ın avukatı, mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı.

Adnan Oktar suç örgütüne açılan dava 6'ncı gününde devam ediyor…

Örgüte yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada, beşinci günde karar çıkmadı.

Duruşma yoğun ilgi gördü

Bugün yeniden görülen dava duruşmasına Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi.

Öte yandan bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.

Savunma süresi hatırlatıldı

Tutuklu sanık Bora Y.'ye savunma yaptığı sırada, mahkeme başkanı Mahmut Başbuğ tarafından savunma süresi hatırlatıldı.

Bunun üzerine Oktar’ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu, sanıkların savunma haklarının engellenmemesini istedi.

'Süre dayatılması hukuki değil'

Bora Y.’nin savunmasını bitirmesinin ardından söz alan avukat Kocaoğlu, mahkeme başkına, sanıklara savunmaları için süre dayatılmasının hukuki olmadığını, sanıkların 4 yılı aşkındır tutuklu olduğunu ve savunma haklarının kısıtlanmamasını söyledi.

Sanıklara süre kısıtlamasında bulunulmadığını belirten Başbuğ, savunma yapacak diğer sanığa söz hakkı verdi.

Avukatın salondan çıkarılması talimatı verildi

Oktar'ın avukatı ise uyarılara rağmen konuşmaya devam edince başkan Başbuğ, jandarma ekiplerine avukatın salondan çıkarılması talimatını verdi.

Sanık avukatları, bir süre bu duruma tepki göstererek avukat Kocaoğlu’nun dışarı çıkarılmasına engel olmaya çalıştı.

"Beni bu salondan çıkaracak adam annesinin karnından doğmadı"

Bunun üzerine başkan "Jandarma beni duymuyor mu? Yaka paça tutup dışarı atın." dedi.

Kocaoğlu, "Beni bu salondan yaka paça çıkaracak adam annesinin karnından doğmadı." diyerek karşılık verdi.

Mahkeme başkanı ise "Doğdu. Jandarma gerekeni yap." ifadelerini kullandı.

Avukat salondan çıkarıldı

Bir süre sonra Adnan Oktar'ın avukatı Serhat Sinan Kocaoğlu, Jandarma ekipleri eşliğinde salondan çıkarıldı.

DHA'nın aktarımına göre; duruşma diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.