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    Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali

    Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali

    Edirne Cezaevi’ne girdiğinden imaj değişikliğine giden Adnan Oktar’ın son görüntüsü bir hayli şaşırttı. Oktar’ın saç ve sakalının daha da uzadığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 15:23
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    Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’ın, cezaevindeki son hali ortaya çıktı.

    Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar’ın yeni görüntüsü bir hayli şaşırttı.

    Saç-sakal daha da uzadı

    Saçlarını daha da uzatan ve boyatan Oktar’ın, yeşil desenli gömleği ve aynı renklerdeki ceketi de dikkat çekti.

    Oktar'ın kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.

    Adnan Oktar ın cezaevindeki son hali #1

    “Maşallah canım”

    Oktar’ın geçtiğimiz yıl ortaya çıkan fotoğrafını ise müritlerinden biri, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

    “Maşallah canım Adnan Oktar” yorumuyla paylaşılan fotoğrafa, Oktar’ın hayranları övgü dolu sözler yazmıştı.

    Adnan Oktar ın cezaevindeki son hali #2(12 Ekim 2021'deki hali)

    Babuna’nın imajı

    Öte yandan, Adnan Oktar Suç Örgütü’ne operasyon kapsamında tutuklanan Oktar Babuna’nın da yeni imajı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

    Adnan Oktar ın cezaevindeki son hali #3

    Adnan Oktar ın cezaevindeki son hali #4

    Adnan Oktar ın cezaevindeki son hali #5


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