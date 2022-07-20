Edirne Cezaevi’ne girdiğinden imaj değişikliğine giden Adnan Oktar’ın son görüntüsü bir hayli şaşırttı. Oktar’ın saç ve sakalının daha da uzadığı görüldü.

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’ın, cezaevindeki son hali ortaya çıktı.

Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar’ın yeni görüntüsü bir hayli şaşırttı.

Saç-sakal daha da uzadı

Saçlarını daha da uzatan ve boyatan Oktar’ın, yeşil desenli gömleği ve aynı renklerdeki ceketi de dikkat çekti.

Oktar'ın kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.

“Maşallah canım”

Oktar’ın geçtiğimiz yıl ortaya çıkan fotoğrafını ise müritlerinden biri, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

“Maşallah canım Adnan Oktar” yorumuyla paylaşılan fotoğrafa, Oktar’ın hayranları övgü dolu sözler yazmıştı.

(12 Ekim 2021'deki hali)

Babuna’nın imajı

Öte yandan, Adnan Oktar Suç Örgütü’ne operasyon kapsamında tutuklanan Oktar Babuna’nın da yeni imajı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.