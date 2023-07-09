AFAD Başkanı Yunus Sezer: 15 ilimize turuncu uyarı vermiş durumdayız Sağanak yağmurun ardından heyelan ve su taşkınlarının yaşandığı Ordu'ya giden AFAD Başkanı Yunus Sezer, burada incelemelerde bulundu. Sezer, "Zarar tespit ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar." dedi.

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DHA

Şiddetli yağış yurda geri döndü.

Olumsuzluklar da peş peşe yaşanmaya başladı.

Yağışlardan en fazla etkilenen kent ise Ordu oldu. Bölgede dünden bu yana devam eden yağışlar heyelana yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer de hasarların oluştuğu Ordu’ya geldi.

Burada incelemelerde bulunan Sezer, yaşanan taşkında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

"Ekiplerimiz sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar"

Ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladığını belirten Sezer, şu ifadeleri kullandı:

Çok şükür dün gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde yağış almamıza rağmen, taşkın olmasına rağmen Ordu merkezimizde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. İş yeri zararlarımız var. Araç ve ev su baskınları sonucu oluşan eşya zararları var. Zarar tespit ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. En kısa sürede bunlarla birlikte de vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Hem Cumhurbaşkanımızın hem İçişleri Bakanımızın her türlü destek ve yardımın yapılması yönünde talimatları var bizlere. Bunları yerine getireceğiz en kısa sürede.

"Çalışmalar en hızlı şekilde ortaya konulacak"

Sezer, sağanak nedeniyle bine yakın heyelan olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

Yaklaşık 130 kilogram yağış alındı. Büyük bir yağış Karadeniz’de. Buna bağlı olarak da bine yakın heyelan ve toprak kayması var. Ekiplerimiz özellikle yerleşim yerleri etkilenen alanlarda şu anda 4 ekibimiz Ordu genelinde çalışmalarını devam ettiriyor. Burada yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı şekilde ortaya konulacak.

"Bir vatandaşımızı sele kapılması sonucunda kaybettik"

Samsun’da etkili olan sağanak nedeniyle sele kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Sezer, “Maalesef dün Samsun’da yine bir vatandaşımızı sele kapılması sonucunda kaybettik. Geceden sabaha kadar arama-kurtarma çalışmaları devam etti. Sabah itibariyle onu da bulduk. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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15 kent için turuncu uyarı

Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda da bulunan Sezer, şöyle konuştu:

Şu anda 15 ilimizi turuncu uyarı vermiş durumdayız. Meteoroloji ile beraber anlık olarak takip ediyoruz. Bu verilen uyarılar sonucunda başta yetkililer olmak üzere valilerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız olmak üzere tüm kriz merkezlerimiz şu anda aktif durumda. İş makineleriyle risk oluşturan yerlerde tedbirler alınmış durumda. Aynı zamanda da olası sıkıntılara karşı hava araçlarımızı da arama-kurtarma noktasında bekletiyoruz. Dün Şile’de mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık Sahil Güvenliğimizin helikopteriyle. Yine aynı şekilde burada da tedbirli bir şekilde devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız şudur; yarın da devam edecek turuncu uyarı bazı illerimizde. Turuncu uyarının bulunduğu bölgelerdeki herkese SMS gönderiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen uyarıları dikkate almalarını, özellikle risk oluşturan dere yatakları gibi alanlardan uzak durmalarını istirham ediyorum.

Sezer, alınan tedbirlerin ve önlemlerin bu tür afetlerin oluşturduğu hasarların boyutunu azalttığını sözlerine ekledi.