AFAD Çök - Kapan -Tutun tatbikatı nasıl yapılır, ne anlama geliyor? İşte AFAD deprem tatbikatı yapılışı

Bugün 12 Kasım'da AFAD tarafından '81 İlde Deprem Anı, Çök Kapan Tutun Tatbikatları' yapılacak. Peki AFAD Çök - Kapan -Tutun tatbikatı nasıl yapılır, ne anlama geliyor?

AFAD tarafından yapılacak olan “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Bugün Türkiye genelinde uygulanacak olan tatbikat öncesi "AFAD 'Çök - Kapan -Tutun tatbikatı ne demek?" sorusu sorgulanmaya başlandı. İşte tatbikatın yapılışı ve ayrıntıları...

AFAD Çök - Kapan- Tutun tatbikatı nasıl yapılır?

"Çök, Kapan, Tutun” hareketleri deprem sırasında hayati önem taşıyan önlemlerden biri olarak bilinmektedir. Bu tatbikatta, sağlam olan bir nesnenin yanına geçilir ve üzerimize gelebilecek nesnelerden uzak durarak başımızı kapatırız. Vatandaşlar bu eylemi yaparken bir eliyle nesneyi tutarken diğer eliyle boyun ve baş bölgelerini korumaya devam eder.

Deprem tatbikatı saat kaçta olacak?

Tatbikatın saati de merak ediliyor. Bugün yani 1999 Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım 2022 tarihinde AFAD koordinasyonunda yurtta afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek için 81 ilde tüm vatandaşlarımızın katılımıyla saat 18.57’de deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.