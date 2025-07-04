AFAD, Ödemiş'teki orman yangınına ilişkin son durumu paylaştı

İzmir Çeşme'de çıkan yangın gerçekleştirilen çalışmalar ile söndürülürken, bu kez Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkiinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

YANGINA 14 HAVA ARACI VE 540 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına 14 hava aracı ve 540 personelle müdahale edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangına karşı mücadelenin orman teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların katılımıyla sürdüğü belirtildi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın da yangını kontrol altına almak için kesintisiz bir şekilde devam eden çalışmalar ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerine getirilmekte olan hizmetleri yerinde takip ettiği kaydedildi.

"ŞEHİT OLAN ORMAN PERSONELİ İBRAHİM DEMİR KARDEŞİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Yangını kontrol altına alma, söndürme ve soğutmaya yönelik çalışmaların 14'ü hava aracı toplam 182 araç ve 540 personelle yoğun şekilde devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, müdahale sırasında şehit olan orman personeli İbrahim Demir için Allahtan rahmet, yaralanan Ragıp Şahin için de acil şifa dilekleri iletildi.