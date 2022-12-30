AFAD personel alımı başvuruları ne zaman? 2023 AFAD personel alımı şartları!

AFAD tarafından kuruma 70 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Büro personeli, şoför, koruma ve güvenlik personeli gibi personellerin alınacağı ilanın başvuru şartları ve detayları merak ediliyor.

2023 AFAD personel alımı hakkında detaylar merak ediliyor. Adaylar öncelikle sözlü sınavlara davet edilecek. Alım yapılacak olan toplam kadronun dört katı aday mülakatlara çağrılmış olacak. Peki lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının alınacağı AFAD personel alımı başvuru şartları neler?

2023 AFAD personel alımı başvuru şartları neler?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların gerekli özel ve genel şartları taşıması gerekmekte. Alım yapılacak olan kadrolara müracaat edebilmek için adayların KPSS puanı olması gerektiği biliniyor. Ayrıca 35 yaşını aşmamış olan vatandaşlar AFAD personel alımı başvurusunda bulunamayacak. Yine kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak da önemli şartlardan biri olacak.

2023 AFAD personel alımı başvuruları ne zaman?

Söz konusu adaylar başvurularını, 1 Şubat 2023 günü saat 10:00 ile 8 Şubat 2023 günü saat 17:00 arasında gerçekleştirebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Ayrıca Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri ise dikkate alınmayacak.

AFAD personel alımı başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

Başvuracak adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde ifade edilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel oluşturabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmaması.

Ayrıca erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2023 senesinin Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak önemli şartlardan biri olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev alırken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir senelik bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.