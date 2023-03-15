AFAD uyardı! 5 ilde yağış devam edecek

Türkiye afetlerle mücadele ediyor...

Yaşanan depremlerin yaraları sarılmaya başlarken yeni bir afet yaşandı.

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri'nde dün akşam saatlerinde başlayan yağış 5 ili etkisi altına aldı.

Yağışın etkisini gösterdiği kentlerde araçlar yolda kaldı.

Öte yandan Şanlıurfa'da 4 vatandaş, Adıyaman'da ise bir vatandaş hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yaşanan sel felaketinde birçok çadır kent ise hasar aldı.

Konuya ilişkin Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bodrum kat evlerde yaşayan vatandaşlara "evleri boşaltın" dedi.

Bir açıklamada AFAD'dan geldi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısı devam ediyor.



Yağışlar Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.