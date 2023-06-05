AFAD’dan sel felaketinin yaşandığı 4 il için açıklama: Müdahale ediyoruz Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu’da yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle bölgede sel ve su baskınları meydana geldi. AFAD, gelen ihbarlara emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, ilçe özel idare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.

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Türkiye’nin birçok şehri, haziran ayını yağışlı geçiriyor.

Bazı bölgelerde dolu yağışı da meydana gelirken, özellikle Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu’da sel felaketleri yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 4 il için bir açıklama yayınlayarak son durumu paylaştı.

Yapılan açıklamada “Gelen ihbarlara, AFAD ekiplerimiz ile birlikte emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, ilçe özel idare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.” denildi.

Amasya

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Amasya’da 4 Haziran saat 16.50 sıralarında yoğun yağış başlamıştır. Amasya-Erzincan kara yolunun 20’nci kilometresi Kışlacık mevkiinde 17.00 sıralarında meydana gelen sel nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanmıştır. Karayolu ekiplerinin çalışmaları sonucu 22.00 itibariyle ulaşım tek yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Saat 16.50 sıralarında Amasya merkez Kışlacık köyü Yukarı Şelale mevkiinde 3 vatandaşımızın aracı aşırı yağış nedeniyle sele kapılmıştır. 1 vatandaşımız kurtarılmış olup, 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır, 1 vatandaşın aranmasına devam edilmektedir.

Samsun

5 Haziran tarihinde Samsun’un Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi’nde köprüde bir aracın mahsur kaldığı ve aracın içinde vatandaşın bulunduğu bilgisi alınmış olup, mahsur kalan vatandaş kurtarılmıştır. Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi’nde sele kapılan 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır.

Sinop

Yoğun yağışlar neticesinde Sinop’un Ayancık ilçesi Ayancık yolu üzeri Yeniçam mevkiinde derede taşma meydana gelmiştir. Alınan bilgiye göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Ayancık ilçesi Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 kişi güvenli noktaya alınmış olup Sinop-Ayancık kara yolu Şerefiye köyü mevkiinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkını meydana gelmiş, köprünün altı temizlenmiştir. Sinop merkez ile kara yolu ulaşımı açık durumdadır, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerinden motopomp, vidanjör, kamyon, ekskavatör takviyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel görevlendirilmiştir.

Kastamonu