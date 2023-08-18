Afetin vurduğu Hatay'da köy evlerinde sona gelindi Depremin ardından inşa edilen ve tamamlanma aşamasına gelen köy evleri, bölge halkını heyecanlandırıyor. Konutlarda kısa sürede yaşam başlayacak.

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İHA

Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 kentte oluşan büyük hasar, ekiplerin büyük mücadelesiyle ortadan kaldırılıyor.

Yerle bir olan kentler, kısa sürede ayaklandırıldı.

Enkazlar kaldırılırken tüm bu çalışmaların gölgesinde afet konutları için de harekete geçildi.

Talimat verildi: Konutlar yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kentlerde inşa edilen konutların 1 yıl içerisinde teslim edilmesi yönünde sözler verildi.

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarla depremzedelerin yüzleri gülmeye başladı.

Öyle ki tamamlanan köy evlerinde yaşam dahi başladı.

113 köy evinde sona doğru

Afetten önemli ölçüde etkilenen Hatay'da da çalışmalar devam ediyor.

Kırıkhan ilçesinde de binlerce konut depremde yıkıldı. Kırıkhan ilçesinde asrın felaketinin yaralarını sarmak için Saylak ve Taşoluk Mahallelerinde 113 köy evinin inşaatına başlanmıştı.

Ekiplerin azimli ve başarılı çalışmaları etkisi gösterdi ve evlerin bir kısmında sona yaklaşıldı.

Köy evleri, görünümleriyle depremzede vatandaşları cezbederken bir yandan da heyecanlandırdı.

"Rabbim devletten razı olsun"

Depremde evi yıkılan Necmettin Yüceuğur, köy evlerinde çalışmaların çok hızlı yürüdüğüne ve konutların bu kadar kısa sürede yapılacağını tahmin edemediklerini dikkat çekerek, “Vallahi biz devletten bunu beklemiyorduk. Kısa süre içerisinde köy evleri bitmek üzere. 1-2 ay içerisinde evler teslim edilecek. Devletten Rabbim razı olsun. Çok mükemmel bir çalışma yapıldı ve bu çalışma çok hızlı yürüyor. Devletten böyle hızlı çalışma beklemiyorduk. Rabbim devletimizden, hükümetimizden razı olsun. Rabbim devlete zarar ziyan vermesin.” ifadelerini kullandı.

"Evler çok güzel tıpkı villa tipi"

Depremde evi yıkılan Cemile Yüceuğur, evleri gördükten sonra heyecanlandığını belirterek “Benim evim yıkıldı. Üst kattaki oğlumun evi de yıkıldı. Şimdi benim oğlum Bozyazı’da yaşıyor. Biz çok zorluk çektik ama şimdi mutluyuz. Evler çok güzel tıpkı villa tipi. Rabbim devletimizden razı olsun. Heyecanlıyım, hepsi güzel. Hepsi aynı, hepsi güzel.” şeklinde konuştu.