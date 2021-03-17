Afrin'e sızmaya çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı

Afrin'e sızmaya çalışan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 YPG'li sağ ele geçirilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmasıyla PKK/YPG'li teröristlerin kaçarak çıktığı Afrin'e saldırı planları bitmiyor.

ŞEHRE SIZMAYA ÇALIŞTILAR

ABD'nin önünde adeta siper olduğu ve bölgeyi terk ettiğini söylediği teröristler şehre sızma girişiminde bulundu.

2 KİŞİ YAKALANDI

Bölgede güvenliği sağlayan güçlerle çatışmaya giren teröristlerden 2 kişi sağ ele geçirildi.

KENDİNİ PATLATTI

Bir kadın teröristin yakalanacağını anladığı anda kendini patlattığı çatışmada çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.