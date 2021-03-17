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    Afrin'e sızmaya çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı

    Afrin'e sızmaya çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı

    Afrin'e sızmaya çalışan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 YPG'li sağ ele geçirilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 17.03.2021 - 14:34
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmasıyla PKK/YPG'li teröristlerin kaçarak çıktığı Afrin'e saldırı planları bitmiyor.

    ŞEHRE SIZMAYA ÇALIŞTILAR

    ABD'nin önünde adeta siper olduğu ve bölgeyi terk ettiğini söylediği teröristler şehre sızma girişiminde bulundu.

    2 KİŞİ YAKALANDI

    Bölgede güvenliği sağlayan güçlerle çatışmaya giren teröristlerden 2 kişi sağ ele geçirildi.

    KENDİNİ PATLATTI

    Bir kadın teröristin yakalanacağını anladığı anda kendini patlattığı çatışmada çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

    Afrin e sızmaya çalışan 2 YPG li terörist yakalandı #1

    Afrin e sızmaya çalışan 2 YPG li terörist yakalandı #2

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