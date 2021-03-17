- Haberler
- Gündem Haberleri
- Afrin'e sızmaya çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı
Afrin'e sızmaya çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı
Afrin'e sızmaya çalışan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 YPG'li sağ ele geçirilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 17.03.2021 - 14:34
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmasıyla PKK/YPG'li teröristlerin kaçarak çıktığı Afrin'e saldırı planları bitmiyor.
ŞEHRE SIZMAYA ÇALIŞTILAR
ABD'nin önünde adeta siper olduğu ve bölgeyi terk ettiğini söylediği teröristler şehre sızma girişiminde bulundu.
2 KİŞİ YAKALANDI
Bölgede güvenliği sağlayan güçlerle çatışmaya giren teröristlerden 2 kişi sağ ele geçirildi.
KENDİNİ PATLATTI
Bir kadın teröristin yakalanacağını anladığı anda kendini patlattığı çatışmada çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.